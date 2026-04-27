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Abogado Antonio Tercero González comparece ante la Comisión de Credenciales

El abogado Antonio Tercero González comnparece este lunes ante la Comisión de Credenciales Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, tras ser designado por el Ejecutivo como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Antonio Tercero González evaluó la gestión que se requiere para la producción y distribución de agua potable en el país.