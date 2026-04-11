Asamblea Nacional recibe 27 postulaciones para magistrado del Tribunal Electoral

El periodo de postulación anunciado por la Asamblea Nacional para el cargo de magistrado del Tribunal Electoral cerró este viernes con un total de 27 aspirantes. Esta convocatoria busca llenar la vacante del magistrado Alfredo Juncá, cuyo periodo constitucional vence a finales de este año.
Lista de postulantes a magistrado del Tribunal Electoral
- Ramón Abadi Balid
- Dilia Estela Cornejo Meneses
- Garrit Geneteau Real
- Roberto Ruiz Díaz
- Gilberto Estrada De Icaza
- Edwin Medina Domínguez
- Jaime Barroso Pinto Raúl
- Gutiérrez Flores
- Juan Alvarado Estrada
- Mariam Espino Barrera
- Cristina Torres Ubillús
- Javier Ordinola Bernal
- Jacob Carrera Spooner
- Alfredo Juncá Wendehake
- Juan Carlos Pérez Cortés
- Boris Corcho Díaz
- Maritza Cedeño Vásquez
- Ceila Peñalba Ordóñez
- Alberto Guerra Pombar
- Mónica Martínez García
- Yazmín Domingo Ábrego
- Boris Núñez Vásquez Francisco
- Barrios Pineda
- Luis Zapata Jaén
- Raj Zamorano Carmona
- Franklin Corro Arjona
- Francisco Zaldivar Salabarría