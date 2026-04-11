Panamá Nacionales -  11 de abril de 2026 - 10:01

Asamblea Nacional recibe 27 postulaciones para magistrado del Tribunal Electoral

La documentación de los candidatos a magistrados será remitida a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional recibe todas las postulaciones para magistrado del Tribunal Electoral.

Asamblea Nacional recibe todas las postulaciones para magistrado del Tribunal Electoral.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El periodo de postulación anunciado por la Asamblea Nacional para el cargo de magistrado del Tribunal Electoral cerró este viernes con un total de 27 aspirantes. Esta convocatoria busca llenar la vacante del magistrado Alfredo Juncá, cuyo periodo constitucional vence a finales de este año.

La documentación de los candidatos será remitida a la Comisión de Credenciales para su evaluación y la posterior realización de entrevistas públicas.

Lista de postulantes a magistrado del Tribunal Electoral

  1. Ramón Abadi Balid
  2. Dilia Estela Cornejo Meneses
  3. Garrit Geneteau Real
  4. Roberto Ruiz Díaz
  5. Gilberto Estrada De Icaza
  6. Edwin Medina Domínguez
  7. Jaime Barroso Pinto Raúl
  8. Gutiérrez Flores
  9. Juan Alvarado Estrada
  10. Mariam Espino Barrera
  11. Cristina Torres Ubillús
  12. Javier Ordinola Bernal
  13. Jacob Carrera Spooner
  14. Alfredo Juncá Wendehake
  15. Juan Carlos Pérez Cortés
  16. Boris Corcho Díaz
  17. Maritza Cedeño Vásquez
  18. Ceila Peñalba Ordóñez
  19. Alberto Guerra Pombar
  20. Mónica Martínez García
  21. Yazmín Domingo Ábrego
  22. Boris Núñez Vásquez Francisco
  23. Barrios Pineda
  24. Luis Zapata Jaén
  25. Raj Zamorano Carmona
  26. Franklin Corro Arjona
  27. Francisco Zaldivar Salabarría
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