Asamblea Nacional avanza hacia el fin de privilegios con reforma al Reglamento Interno

La reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional entró en su etapa definitiva en la Comisión de Credenciales. Con consensos clave sobre la responsabilidad legislativa, los diputados buscan llevar el proyecto al pleno en marzo.

Asamblea Nacional: descuentos por inasistencia y control de quórum

La diputada Yamireliz Chong confirmó la aprobación unánime del artículo 86, que establece descuentos salariales a los diputados que no asistan al pleno o cuando las sesiones se cancelen por falta de quórum. "Logramos que fuera aprobado de forma unánime, lo que demuestra disposición para sacar un buen resultado", señaló la diputada Chong, destacando que esta era una promesa de campaña hacia la ciudadanía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027442874099400853?s=20&partner=&hide_thread=false La discusión del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional se encuentra en su parte final en la Comisión de Credenciales, diputados reconocieron que existe buena disposición para sacar un buen resultado en esta etapa. pic.twitter.com/vX7VrAgERX — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2026

Sanciones por falta de productividad en la Asamblea Nacional

Otra medida de alto impacto aprobada en primer debate impide la reelección en el cargo a los presidentes de comisiones que no sesionen al menos cuatro veces por semana. Pese a estos avances, temas polémicos como la exoneración de impuestos para vehículos aún no logran consenso entre las bancadas.

Por otro lado, el diputado Luis Eduardo Camacho expresó su rechazo a las reformas, calificándolas de "sin trascendencia". Según Camacho, el debate del RORI no resuelve problemas urgentes como el desempleo y el crecimiento económico, además de cuestionar el conocimiento técnico de quienes promueven los cambios.

Se espera que el documento llegue a segundo debate a mediados de marzo.