Mañana los Jubilados y pensionados reciben el primer pago de noviembre en cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025 para los jubilados y pensionados se efectuará el jueves 6 de noviembre, según el calendario oficial de desembolsos del último trimestre del año.

La institución informó que los beneficiarios deberán acudir al edificio Bolívar, ubicado en la Vía Transístmica, para retirar sus cheques de pago.

La CSS envía recomendaciones para los jubilados y pensionados

Este cambio temporal en el punto de retiro se debe al traslado de las operaciones del Departamento de Pagos de Pensiones y Otros Derechos, luego de que el edificio Los Mosqueteros presentara daños estructurales, lo que imposibilita su uso de forma segura.

La CSS recomienda a los jubilados verificar las fechas y seguir las indicaciones oficiales para realizar el cobro sin contratiempos, mientras se mantienen las adecuaciones en las instalaciones afectadas.