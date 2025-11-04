Atención beneficiarios de 120 a los 65, último pago del MIDES será el 17 de noviembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizará el último pago del año 2025 de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del SENAPAN se realizará del 17 de noviembre al 5 de diciembre, beneficiando a más de 186 mil panameños en situación de vulnerabilidad.
Contenido relacionado: Pago a jubilados y pensionados por la CSS será este jueves 6 de noviembre
Pagos a beneficiarios de 120 a los 65 por el MIDES
Los pagos se efectuarán del 17 al 28 de noviembre mediante la tarjeta Clave Social, mientras que en las áreas comarcales y de difícil acceso se realizarán del 1 al 5 de diciembre.
El MIDES reafirmó su compromiso de garantizar una ejecución transparente y oportuna de los programas sociales, enfocados en fortalecer la inclusión y la protección social en todo el país.