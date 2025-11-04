Atención beneficiarios de 120 a los 65, último pago del MIDES será el 17 de noviembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizará el último pago del año 2025 de los programas 120 a los 65 , Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del SENAPAN se realizará del 17 de noviembre al 5 de diciembre, beneficiando a más de 186 mil panameños en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES, desembolsará más de B/. 54 millones, destinados a los programas de transferencia monetaria condicionada.

Pagos a beneficiarios de 120 a los 65 por el MIDES

Los pagos se efectuarán del 17 al 28 de noviembre mediante la tarjeta Clave Social, mientras que en las áreas comarcales y de difícil acceso se realizarán del 1 al 5 de diciembre.

El MIDES reafirmó su compromiso de garantizar una ejecución transparente y oportuna de los programas sociales, enfocados en fortalecer la inclusión y la protección social en todo el país.