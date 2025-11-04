Panamá Nacionales -  4 de noviembre de 2025 - 10:50

Atención: Agroferias del IMA serán reabiertas a partir de esta fecha

El IMA anunció cierres de tiendas y agroferias del 3 al 7, del 10 al 11 y el 28 de noviembre por fiestas patrias en todo el país.

Agroferias del IMA serán reabiertas a partir de esta fecha

Agroferias del IMA serán reabiertas a partir de esta fecha

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las celebraciones de las fiestas patrias, sus tiendas, agroferias y agrodistribuidoras a nivel nacional permanecerán cerradas en las siguientes fechas:

El IMA explicó que estos cierres coinciden con los días de conmemoración nacional, con el propósito de permitir que su personal participe en los actos y desfiles patrios en todo el país.

Asimismo, la entidad adelantó que a partir del 12 de noviembre podría anunciar los puntos de venta de arroz a bajo costo, como parte de su programa de apoyo al consumidor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1983971751630664093?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983971751630664093%7Ctwgr%5E70313d793376bb58be35fc0c213829352730b459%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D1762269423232987&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos para este fin de semana

IMA anuncia cierre temporal de tiendas y agroferias durante las fiestas patrias

IMA publica donde habrá agroferias para el jueves 30 y viernes 31 de octubre

Recomendadas

Más Noticias