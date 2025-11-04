Atención: Agroferias del IMA serán reabiertas a partir de esta fecha

Agroferias del IMA serán reabiertas a partir de esta fecha

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que, debido a las celebraciones de las fiestas patrias, sus tiendas, agroferias y agrodistribuidoras a nivel nacional permanecerán cerradas en las siguientes fechas:

El IMA explicó que estos cierres coinciden con los días de conmemoración nacional, con el propósito de permitir que su personal participe en los actos y desfiles patrios en todo el país.

Asimismo, la entidad adelantó que a partir del 12 de noviembre podría anunciar los puntos de venta de arroz a bajo costo, como parte de su programa de apoyo al consumidor.