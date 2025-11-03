Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 16:27

Estos son los centros escolares que desfilarán en la Ruta 1 el 4 de noviembre

El MEDUCA publicó el listado oficial de centros escolares y estamentos que desfilarán en la Ruta 1 del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios.

Centros escolares que desfilan en la Ruta 1

Noemí Ruíz
El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer el listado oficial de centros escolares y estamentos de seguridad que participarán en la Ruta 1 de los desfiles del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, en la ciudad de Panamá.

El recorrido iniciará a las 7:00 a.m. en el Parque Simón Bolívar (Calle 3ª) y finalizará en Calle 26, Avenida Balboa. La jornada contará con la participación de colegios emblemáticos, instituciones educativas particulares, estamentos de seguridad y clubes cívicos, que rendirán homenaje a los símbolos que representan la identidad nacional panameña.

Centros escolares que desfilan – Ruta 1

Delegaciones estudiantiles

  • Instituto Nacional
  • Colegio La Salle
  • Instituto Técnico Don Bosco
  • Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía
  • Colegio San Vicente de Paúl
  • Colegio St. Mary School
  • Escuela Panamá
  • Colegio Las Esclavas
  • Colegio Javier
  • Instituto Alberto Einstein
  • Colegio Richard Neumann
  • Instituto José Dolores Moscote
  • Colegio Elena Chávez de Pinate
  • Instituto Episcopal San Cristóbal
  • Colegio Claret – Panamá
  • Instituto Comercial Panamá
  • Escuela Franco Panameño
  • Instituto Profesional y Técnico de Comercio
  • Instituto Santa María La Antigua
  • Centro Cultural Chino Panameño
  • Colegio Cristiano El Buen Pastor
  • Oxford International School
  • Lincoln Academy
  • Instituto Profesional y Técnico Don Bosco
  • Eliel Bilingual Institute
  • Panamá Christian Academy
  • Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China
  • Centro Educativo Marie Poussepin
  • Centro Educativo Fuente de Agua Viva
  • Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén
  • Centro Básico General Presidente Valdés
  • Centros de Formación del Ministerio de Seguridad Pública
  • Colegio Bilingüe de Cerro Viento (invitado)
  • Centro Educativo Francisco Beckmann
  • Colegio Bilingüe Emanuel (invitado)
  • Instituto de Formación Marítima John Dewey
  • Colegio Nuestra Señora de Lourdes
  • Centro Bilingüe La Primavera (invitado)
image

Estamentos de seguridad

  • Policía Nacional
  • Servicio de Protección Institucional (SPI)
  • Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)
  • Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)
  • Servicio Nacional de Migración
