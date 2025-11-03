Estos son los centros escolares que desfilarán en la Ruta 1 el 4 de noviembre

El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer el listado oficial de centros escolares y estamentos de seguridad que participarán en la Ruta 1 de los desfiles del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, en la ciudad de Panamá.
El recorrido iniciará a las 7:00 a.m. en el Parque Simón Bolívar (Calle 3ª) y finalizará en Calle 26, Avenida Balboa. La jornada contará con la participación de colegios emblemáticos, instituciones educativas particulares, estamentos de seguridad y clubes cívicos, que rendirán homenaje a los símbolos que representan la identidad nacional panameña.
Centros escolares que desfilan – Ruta 1
Delegaciones estudiantiles
- Instituto Nacional
- Colegio La Salle
- Instituto Técnico Don Bosco
- Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía
- Colegio San Vicente de Paúl
- Colegio St. Mary School
- Escuela Panamá
- Colegio Las Esclavas
- Colegio Javier
- Instituto Alberto Einstein
- Colegio Richard Neumann
- Instituto José Dolores Moscote
- Colegio Elena Chávez de Pinate
- Instituto Episcopal San Cristóbal
- Colegio Claret – Panamá
- Instituto Comercial Panamá
- Escuela Franco Panameño
- Instituto Profesional y Técnico de Comercio
- Instituto Santa María La Antigua
- Centro Cultural Chino Panameño
- Colegio Cristiano El Buen Pastor
- Oxford International School
- Lincoln Academy
- Instituto Profesional y Técnico Don Bosco
- Eliel Bilingual Institute
- Panamá Christian Academy
- Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China
- Centro Educativo Marie Poussepin
- Centro Educativo Fuente de Agua Viva
- Centro de Formación Integral Bilingüe Padre Fernando Guardia Jaén
- Centro Básico General Presidente Valdés
- Centros de Formación del Ministerio de Seguridad Pública
- Colegio Bilingüe de Cerro Viento (invitado)
- Centro Educativo Francisco Beckmann
- Colegio Bilingüe Emanuel (invitado)
- Instituto de Formación Marítima John Dewey
- Colegio Nuestra Señora de Lourdes
- Centro Bilingüe La Primavera (invitado)
Estamentos de seguridad
- Policía Nacional
- Servicio de Protección Institucional (SPI)
- Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)
- Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)
- Servicio Nacional de Migración