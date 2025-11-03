Colón Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 17:17

AMP suspende los zarpes en Costa Arriba de Colón por mal tiempo

La AMP suspendió los zarpes en Costa Arriba de Colón por mal tiempo y recomienda precaución a las embarcaciones menores.

AMP

AMP

AMP suspende zarpes en Costa Arriba de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1985462073485140127&partner=&hide_thread=false

La medida aplica para embarcaciones menores y de cabotaje, con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación y de las tripulaciones. La AMP indicó que se mantiene monitoreando el comportamiento del oleaje y los vientos, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

La entidad reiteró su llamado a seguir las recomendaciones de las autoridades marítimas y de emergencia, y a evitar realizar actividades acuáticas o de pesca mientras persistan las malas condiciones del tiempo.

En esta nota:
Seguir leyendo

AMP registra más de 2 mil viajeros hacia las islas durante Fiestas Patrias

AMP suspende zarpes en varios puertos por mal tiempo

4 de noviembre: Centros escolares y bandas independientes que desfilan en la Ruta 2

Recomendadas

Más Noticias