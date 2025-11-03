AMP suspende los zarpes en Costa Arriba de Colón por mal tiempo

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció la suspensión temporal de zarpes en la Costa Arriba de la provincia de Colón, debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en la zona.
AMP suspende zarpes en Costa Arriba de Colón
La medida aplica para embarcaciones menores y de cabotaje, con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación y de las tripulaciones. La AMP indicó que se mantiene monitoreando el comportamiento del oleaje y los vientos, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
La entidad reiteró su llamado a seguir las recomendaciones de las autoridades marítimas y de emergencia, y a evitar realizar actividades acuáticas o de pesca mientras persistan las malas condiciones del tiempo.