Hombre de 69 años muere atropellado en Bugaba; conductor se dio a la fuga

Conductor se da a la fuga luego de atropellar a un hombre

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre de 69 años, quien fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, la noche de este domingo, en la vía que conecta al sector de La Concepción, en el distrito de Bugaba, con Tierras Altas.

Según los primeros reportes, la víctima caminaba por la carretera cuando fue impactada por el automóvil, cuyo conductor abandonó la escena sin brindar auxilio. Moradores del área notificaron de inmediato a las autoridades, pero el hombre falleció en el lugar a causa de las heridas.

Un hombre de 69 años falleció tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga.



El hecho ocurrió la noche de este domingo cuando la víctima caminaba por la vía que conecta al sector de La Concepción, en Bugaba, con el distrito de Tierras Altas.



Las autoridades…

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) y del Ministerio Público acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y recopilar evidencias que permitan ubicar al responsable del hecho.

Las autoridades locales han hecho un llamado al conductor involucrado para que se entregue voluntariamente, recordando que “nadie sale de casa pensando en atropellar a una persona”, pero sí se espera que actúe con responsabilidad y respeto por la vida humana.

Mientras avanzan las investigaciones, el tránsito en la zona fue parcialmente cerrado para permitir el levantamiento del cuerpo y la recopilación de pruebas que ayuden a esclarecer el caso.