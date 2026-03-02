Panamá Nacionales -

Dos policías permanecen hospitalizados tras persecución en David

Dos policías permanecen hospitalizados tras sufrir un accidente durante una persecución, donde fue aprehendido un hombre que evadió varios controles, y luego de una alerta por la sustracción de un vehículo. Además, en esta provincia se investiga un homicidio en el sector de Aserrió, en Bugaba, donde un hombre de 23 años recibió una puñalada al intentar defender a un familiar que era víctima de violencia.