Herrera Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 15:23

MiAmbiente rescata yaguarundí en carretera hacia Pesé

MiAmbiente rescató un yaguarundí en la vía hacia Pesé, Herrera. El felino fue evaluado por una veterinaria para verificar su estado de salud.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) acudió al rescate de un yaguarundí que fue visto en la vía que conduce hacia el distrito de Pesé, en la provincia de Herrera.

El felino fue trasladado posteriormente a la sede regional de la institución, donde recibió una evaluación por parte de una veterinaria para verificar su estado de salud y determinar los pasos a seguir para su manejo correspondiente.

MiAmbiente solicita no intervenir con fauna silvestre

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, ante la presencia de animales silvestres en carreteras o zonas pobladas, es importante no intervenir.

En estos casos, recomiendan reportar de inmediato la situación a las entidades correspondientes para garantizar la seguridad de las personas y la protección de la fauna.

El yaguarundí es un felino silvestre que habita en distintas regiones de América y suele desplazarse en áreas boscosas o rurales.

