MiAmbiente rescata yaguarundí en carretera hacia Pesé

Personal del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) acudió al rescate de un yaguarundí que fue visto en la vía que conduce hacia el distrito de Pesé , en la provincia de Herrera.

El felino fue trasladado posteriormente a la sede regional de la institución, donde recibió una evaluación por parte de una veterinaria para verificar su estado de salud y determinar los pasos a seguir para su manejo correspondiente.

MiAmbiente solicita no intervenir con fauna silvestre

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, ante la presencia de animales silvestres en carreteras o zonas pobladas, es importante no intervenir.

En estos casos, recomiendan reportar de inmediato la situación a las entidades correspondientes para garantizar la seguridad de las personas y la protección de la fauna.

El yaguarundí es un felino silvestre que habita en distintas regiones de América y suele desplazarse en áreas boscosas o rurales.