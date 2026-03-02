MiAmbiente rescata yaguarundí en carretera hacia Pesé

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) acudió al rescate de un yaguarundí que fue visto en la vía que conduce hacia el distrito de Pesé, en la provincia de Herrera.
MiAmbiente solicita no intervenir con fauna silvestre
Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, ante la presencia de animales silvestres en carreteras o zonas pobladas, es importante no intervenir.
En estos casos, recomiendan reportar de inmediato la situación a las entidades correspondientes para garantizar la seguridad de las personas y la protección de la fauna.
El yaguarundí es un felino silvestre que habita en distintas regiones de América y suele desplazarse en áreas boscosas o rurales.