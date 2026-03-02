¡Arcángel viene a Panamá! La Maravilla se presentará en septiembre

El artista urbano Arcángel anunció su gira internacional 'La Octava Maravilla' con motivo de sus 20 años de carrera artística, la cual incluirá una presentación en Panamá el próximo 24 de septiembre en el Centro de Convenciones de Amador.

Como parte del tour, el cantante se presentará durante mayo en países como España y Ecuador, mientras que en septiembre ofrecerá conciertos en otras naciones de Centroamérica.

Embed - HONOR,LEALTAD Y RESPETO. on Instagram: "La única Maravilla que anda, canta y le llega donde tu estás!!! Vamos a celebrar juntos mi 20 Aniversario!!! www.La8vaMaravilla.com Nos vamos de gira!!! Mas fechas por anunciar!!!" View this post on Instagram

Austin Agustín Santos, nombre real del artista, fue destacado por la revista Rolling Stone en 2023 como uno de los exponentes más influyentes del género urbano. Asimismo, la revista Billboard lo incluyó en la lista de los 50 mejores raperos en la historia de la música latina.

Durante los Premios Lo Nuestro 2026, Arcángel fue homenajeado por sus dos décadas de trayectoria musical, con presentaciones realizadas por artistas del reggae y del trap en español.