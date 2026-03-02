¡Arcángel viene a Panamá! La Maravilla se presentará en septiembre

El artista urbano Arcángel anunció su gira internacional 'La Octava Maravilla' con motivo de sus 20 años de carrera artística, la cual incluirá una presentación en Panamá el próximo 24 de septiembre en el Centro de Convenciones de Amador.
Austin Agustín Santos, nombre real del artista, fue destacado por la revista Rolling Stone en 2023 como uno de los exponentes más influyentes del género urbano. Asimismo, la revista Billboard lo incluyó en la lista de los 50 mejores raperos en la historia de la música latina.
Durante los Premios Lo Nuestro 2026, Arcángel fue homenajeado por sus dos décadas de trayectoria musical, con presentaciones realizadas por artistas del reggae y del trap en español.