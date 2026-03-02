Aduanas retiene suplementos y multivitamínicos en operativos en David

Aduanas retiene mercancía en David. @aduanas

Por Ana Canto Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas realizaron operativos en empresas de encomienda en la ciudad de David, donde detectaron mercancía presuntamente ingresada al país de manera irregular.

Durante las diligencias, las autoridades ubicaron productos que no contaban con la documentación requerida, entre ellos cajas de Vital Honey, envases de Vitafer y Etumax, material para tabaco, productos capilares y artículos de barbería.

