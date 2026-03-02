Chiriquí Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 17:32

Aduanas retiene suplementos y multivitamínicos en operativos en David

Toda la mercancía fue retenida y trasladada a las oficinas de Aduanas para continuar con los trámites correspondientes.

Aduanas retiene mercancía en David.

Aduanas retiene mercancía en David.

@aduanas
Ana Canto
Por Ana Canto

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas realizaron operativos en empresas de encomienda en la ciudad de David, donde detectaron mercancía presuntamente ingresada al país de manera irregular.

Durante las diligencias, las autoridades ubicaron productos que no contaban con la documentación requerida, entre ellos cajas de Vital Honey, envases de Vitafer y Etumax, material para tabaco, productos capilares y artículos de barbería.

Toda la mercancía fue retenida y trasladada a las oficinas de Aduanas para continuar con los trámites correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028586050595983812&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Aduanas niega violar protocolos tras denuncia por valija diplomática venezolana

Diputado José Luis Varela denuncia intento de estafa con su identidad

Cadena de Frío acepta renuncia de su gerente general y nombra reemplazo interino

Recomendadas

Más Noticias