Aduanas niega violar protocolos tras denuncia por valija diplomática venezolana

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá negó haber violado los procedimientos establecidos en la normativa nacional y en los acuerdos internacionales suscritos por el país, luego de que el Gobierno de Venezuela denunciara la apertura forzada de una valija diplomática en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La entidad explicó que la inspección se originó cuando la representante del Gobierno venezolano que arribó al país presentó ante el personal aduanero un carné que acreditaba su pertenencia al consulado y colocó cuatro equipajes en el área de escáner. Tras la verificación, dos de ellos mostraron imágenes irregulares que requerían una revisión complementaria.

Según Aduanas, al ser notificada de la revisión, la funcionaria indicó que se trataba de valijas diplomáticas, por lo que, en cumplimiento de los protocolos, el personal procedió de inmediato a comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para coordinar las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores determinó que los bultos presentados no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, específicamente lo establecido en el artículo 27, que señala que los bultos que constituyan valija diplomática deben portar signos exteriores visibles que indiquen su carácter.

De acuerdo con la entidad, dichos elementos incluyen marcado exterior, sellos y componentes de inviolabilidad obligatorios, los cuales no estaban presentes al momento de la revisión.