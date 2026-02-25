Bocas del Toro Nacionales -  25 de febrero de 2026 - 15:59

IFARHU anuncia calendario de pagos del PASE-U en Bocas del Toro

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U se extenderán hasta mediados de la próxima semana, según informó el IFARHU.

Calendario de pagos del IFARHU en Bocas del Toro.

Calendario de pagos del IFARHU en Bocas del Toro.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció el calendario de pagos del programa PASE-U para la provincia de Bocas del Toro, los cuales iniciarán el sábado 28 de febrero en los distintos distritos.

Los desembolsos se extenderán hasta mediados de la próxima semana, según informó la entidad.

Le podría interesar: Resultados del Concurso General de Becas: lo que se sabe hasta ahora del IFARHU

PASE-U 2026 en la provincia de Bocas del Toro

  • Agencia regional de Almirante
  • Agencia Regional de Chiriquí Grande
  • Agencia Regional de Isla Colón
  • Dirección Provincial de Bocas del Toro

Para verificar el listado completo de los centros de pagos, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/

De acuerdo con el director de la institución, Carlos Godoy, al menos 775 mil estudiantes han sido beneficiados con este programa, mediante un desembolso aproximado de 80 millones de dólares.

Asimismo, reiteró que los estudiantes reprobados que debieron realizar reválidas no recibirán el beneficio.

Primer pago del PASE-U 2026

Godoy también indicó que la institución se encuentra en proceso de planificación y logística para efectuar el primer pago del PASE-U correspondiente a 2026, el cual estará asociado a la matrícula de los estudiantes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tercer pago de PASE-U: conoce los centros de cobro del IFARHU para el jueves 26 de febrero

IFARHU suspende atención este miércoles 25 de febrero en Guna Yala

Resultados del Concurso General de Becas: lo que se sabe hasta ahora del IFARHU

Recomendadas

Más Noticias