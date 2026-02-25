IFARHU anuncia calendario de pagos del PASE-U en Bocas del Toro

Calendario de pagos del IFARHU en Bocas del Toro.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció el calendario de pagos del programa PASE-U para la provincia de Bocas del Toro, los cuales iniciarán el sábado 28 de febrero en los distintos distritos.

Los desembolsos se extenderán hasta mediados de la próxima semana, según informó la entidad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Resultados del Concurso General de Becas: lo que se sabe hasta ahora del IFARHU

PASE-U 2026 en la provincia de Bocas del Toro

Agencia regional de Almirante

Agencia Regional de Chiriquí Grande

Agencia Regional de Isla Colón

Dirección Provincial de Bocas del Toro

Para verificar el listado completo de los centros de pagos, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/

De acuerdo con el director de la institución, Carlos Godoy, al menos 775 mil estudiantes han sido beneficiados con este programa, mediante un desembolso aproximado de 80 millones de dólares.

Asimismo, reiteró que los estudiantes reprobados que debieron realizar reválidas no recibirán el beneficio.

Primer pago del PASE-U 2026

Godoy también indicó que la institución se encuentra en proceso de planificación y logística para efectuar el primer pago del PASE-U correspondiente a 2026, el cual estará asociado a la matrícula de los estudiantes.