IFARHU anuncia calendario de pagos del PASE-U en Bocas del Toro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció el calendario de pagos del programa PASE-U para la provincia de Bocas del Toro, los cuales iniciarán el sábado 28 de febrero en los distintos distritos.
PASE-U 2026 en la provincia de Bocas del Toro
- Agencia regional de Almirante
- Agencia Regional de Chiriquí Grande
- Agencia Regional de Isla Colón
- Dirección Provincial de Bocas del Toro
Para verificar el listado completo de los centros de pagos, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/
De acuerdo con el director de la institución, Carlos Godoy, al menos 775 mil estudiantes han sido beneficiados con este programa, mediante un desembolso aproximado de 80 millones de dólares.
Asimismo, reiteró que los estudiantes reprobados que debieron realizar reválidas no recibirán el beneficio.
Primer pago del PASE-U 2026
Godoy también indicó que la institución se encuentra en proceso de planificación y logística para efectuar el primer pago del PASE-U correspondiente a 2026, el cual estará asociado a la matrícula de los estudiantes.