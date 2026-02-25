Descentralización en Panamá: inversión superó los B/.186 millones en 2025

El propósito de la descentralización de la administración pública es impulsar un desarrollo equitativo y transparente en todo el territorio nacional, promoviendo la participación ciudadana y garantizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

A partir de la administración del presidente José Raúl Mulino, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) fortaleció sus capacidades institucionales y las de los gobiernos locales, con el objetivo de potenciar el impacto económico y social en cada distrito y corregimiento del país. Los resultados más relevantes de 2025 reflejan una gestión orientada a la eficiencia, la modernización y la transparencia.

Durante el año, se transfirieron B/.186,694,320.73 para financiar 4,640 proyectos correspondientes a los programas de inversión de municipios y juntas comunales, cumpliendo con la programación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Descentralización fortaleció las capacidades administrativas y financieras de alcaldías y juntas comunales.

La AND también fortaleció las capacidades administrativas y financieras de alcaldías y juntas comunales mediante herramientas de planificación, una guía para la formulación y aprobación de proyectos, foros nacionales, jornadas de capacitación que beneficiaron a 1,300 autoridades locales y asesorías técnicas especializadas. Asimismo, implementó una nueva Plataforma de Trámite Electrónico que garantiza mayor transparencia y agilidad en los procesos.

En materia de participación ciudadana, se realizaron alrededor de 900 consultas, con la participación de más de 65 mil ciudadanos, consolidando una gestión más abierta y cercana a las comunidades.

La modernización institucional permitió reducir en un 60% los tiempos de aprobación de proyectos mediante un sistema de trámite en línea, logrando que el 90% de las propuestas presentadas cumplan correctamente con las especificaciones técnicas y financieras requeridas.

Con el objetivo de fortalecer la presencia territorial, se inauguraron nuevas oficinas en Lajas Blancas, en la comarca Emberá Wounaan, y en La Palma, provincia de Darién, acercando los servicios institucionales a las comunidades.

Directora de la Autoridad de Descentralización, Roxana Méndez.

En el eje de transparencia, la AND mantiene un monitoreo permanente de la ejecución de proyectos mediante 150 visitas técnicas mensuales a nivel nacional. Además, publica en su página web todos los desembolsos realizados y sus fechas, garantizando acceso público a la información. Durante 2025, se interpusieron 247 denuncias ante el Ministerio Público por falta de sustentación en el uso de fondos del Programa PDIS.

Estos avances consolidan la descentralización como un instrumento clave para el desarrollo sostenible del país, basado en la eficiencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.