Explican denuncia presentada contra el exalcalde Rollyns Rodríguez por presunto peculado

El abogado Abdiel González explicó la denuncia presentada en 2023 contra el exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, por presunto peculado agravado, e instó a la Contraloría General de la República realizar la auditoría de los 14 millones de dólares que recibió esa administración de la descentralización que se solicitó en la denuncia. Rodríguez se encuentra bajo detención provisional por este caso.