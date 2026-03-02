Panamá Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 17:56

Colisión entre taxi y motocicleta en la Avenida Balboa deja un herido

Unidades de la Policia Nacional y del SUME 911 brindaron atención a la persona afectada por la colisión.

Colisión entre taxi y motocicleta en la Avenida Balboa deja un herido.

Colisión entre taxi y motocicleta en la Avenida Balboa deja un herido.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las cámaras del Centro de Operación Nacional captaron una colisión en la Avenida Balboa, específicamente en la intersección con el Parque Urraca, donde se vieron involucrados un taxi y una motocicleta.

Unidades de la Policia Nacional y del SUME 911 brindaron atención a la persona afectada y coordinaron su traslado a un centro médico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028602717120188660&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Diputado José Luis Varela denuncia intento de estafa con su identidad

Cadena de Frío acepta renuncia de su gerente general y nombra reemplazo interino

Preparan apertura de Tienda del Pueblo para beneficiar a residentes de Alcalde Díaz

Recomendadas

Más Noticias