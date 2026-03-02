Panamá Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 13:56

IMHPA emite aviso de vigilancia por altas temperaturas y sensación térmica

El IMHPA advirtió sobre temperaturas elevadas y sensación térmica alta en Panamá por condiciones secas y cálidas en gran parte del país.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia a nivel nacional debido a la sensación térmica elevada y el aumento de las temperaturas en el país.

De acuerdo con la institución, la persistencia de ciertas condiciones atmosféricas está favoreciendo un período seco y cálido, lo que está provocando temperaturas máximas significativamente elevadas en gran parte del territorio nacional.

Humedad incrementa la sensación térmica, según IMHPA

El IMHPA explicó que la combinación de estas altas temperaturas con elevados porcentajes de humedad incrementa la sensación térmica.

Esta condición puede sentirse tanto durante el día como en horas de la noche, en algunos casos de forma ocasional, lo que podría generar incomodidad térmica en la población.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor calor y tomar medidas de prevención, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

