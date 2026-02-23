IMHPA pronostica lluvias y tormentas en Panamá hasta el 25 de febrero

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias y tormentas significativas en varias regiones del país desde hoy hasta el 25 de febrero de 2026, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse alerta.
Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) advirtió sobre posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en distintas provincias y comarcas.
Provincias bajo aviso por lluvias
Las áreas donde se podrían registrar mayores afectaciones son:
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe-Buglé
- Chiriquí
- Veraguas
- Colón
- Guna Yala
- Darién
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, especialmente en comunidades cercanas a ríos y zonas vulnerables a deslizamientos.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
El SINAPROC recomienda a la población:
- Evitar cruzar ríos y quebradas acrecentadas.
- Asegurar los techos de las viviendas.
- Vigilar en todo momento a niños y adultos mayores.
- Conducir con precaución.
- Evitar transitar por zonas propensas a deslizamientos.
En caso de emergencias, las personas pueden comunicarse al 911 o al 520-4426 para recibir asistencia.
Las autoridades piden mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras se desarrollan las condiciones climáticas previstas para los próximos días.