IMHPA pronostica lluvias y tormentas en Panamá hasta el 25 de febrero

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) pronosticó lluvias y tormentas significativas en varias regiones del país desde hoy hasta el 25 de febrero de 2026, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse alerta.

Contenido relacionado: Frente frío llegará a Panamá este 24 de febrero y provocará lluvias y mareas altas

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) advirtió sobre posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en distintas provincias y comarcas.

Provincias bajo aviso por lluvias

Las áreas donde se podrían registrar mayores afectaciones son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Chiriquí

Veraguas

Colón

Guna Yala

Darién

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, especialmente en comunidades cercanas a ríos y zonas vulnerables a deslizamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025921730733084823?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias y tormentas significativas a partir de hoy, hasta el 25 de febrero de 2026.



Ante esto, el @Sinaproc_Panama advirtió que se esperan posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos en Bocas del… pic.twitter.com/drCNFvqisK — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

El SINAPROC recomienda a la población:

Evitar cruzar ríos y quebradas acrecentadas.

Asegurar los techos de las viviendas.

Vigilar en todo momento a niños y adultos mayores.

Conducir con precaución.

Evitar transitar por zonas propensas a deslizamientos.

En caso de emergencias, las personas pueden comunicarse al 911 o al 520-4426 para recibir asistencia.

Las autoridades piden mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras se desarrollan las condiciones climáticas previstas para los próximos días.