IMHPA pronostica lluvias y tormentas en Panamá hasta el 25 de febrero

SINAPROC e IMHPA advierten posibles inundaciones y crecidas de ríos en varias provincias de Panamá por lluvias previstas hasta el 25 de febrero de 2026.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó lluvias y tormentas significativas en varias regiones del país desde hoy hasta el 25 de febrero de 2026, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse alerta.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) advirtió sobre posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en distintas provincias y comarcas.

Provincias bajo aviso por lluvias

Las áreas donde se podrían registrar mayores afectaciones son:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Colón
  • Guna Yala
  • Darién
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, especialmente en comunidades cercanas a ríos y zonas vulnerables a deslizamientos.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

El SINAPROC recomienda a la población:

  • Evitar cruzar ríos y quebradas acrecentadas.
  • Asegurar los techos de las viviendas.
  • Vigilar en todo momento a niños y adultos mayores.
  • Conducir con precaución.
  • Evitar transitar por zonas propensas a deslizamientos.

En caso de emergencias, las personas pueden comunicarse al 911 o al 520-4426 para recibir asistencia.

Las autoridades piden mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras se desarrollan las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

