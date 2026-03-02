Panamá Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 17:22

Diputado José Luis Varela denuncia intento de estafa con su identidad

El diputado panameñista José Luis Varela advirtió que no utiliza WhatsApp para realizar solicitudes de ningún tipo.

Diputado panameñista José Luis Varela.

Diputado panameñista José Luis Varela.

Ana Canto
Por Ana Canto

El diputado panameñista José Luis Varela alertó a la ciudadanía y a comerciantes sobre un intento de estafa en el que delincuentes utilizan su imagen y una cuenta de WhatsApp falsa para solicitar pedidos.

El también conocido como “Popi” Varela advirtió que no utiliza esta aplicación para realizar solicitudes de ningún tipo y pidió a la población no caer en el engaño.

"Yo no utilizo el WhatsApp para hacer pedidos de ninguna índole, no caigan en estas estafas, les agradezco compartan el mensaje para que otros no sean víctima de estos sinvergüenzas", advirtió en sus redes sociales.

Asimismo, el diputado informó que en los próximos días presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Modus operandi de los estafadores

De acuerdo con el diputado los delincuentes contactan a comercios para solicitar pedidos de diversos productos o servicios utilizando su nombre e imagen.

Una vez el comercio envía la cotización, los estafadores remiten un supuesto comprobante de pago digital. Posteriormente, alegan un imprevisto y solicitan la devolución de B/. 100.00, con la promesa de reintegrar el dinero el día en que retirarán el pedido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028582110160683286&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cadena de Frío acepta renuncia de su gerente general y nombra reemplazo interino

Preparan apertura de Tienda del Pueblo para beneficiar a residentes de Alcalde Díaz

MiAmbiente rescata yaguarundí en carretera hacia Pesé

Recomendadas

Más Noticias