Aduanas activará plan de contingencia 24 horas en puertos de Balboa y Cristóbal

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que del 27 y 28 de febrero al 1 de marzo de 2026 se aplicará un plan de contingencia en horario extraordinario durante 24 horas en los puertos de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal.

Aduanas aplicará plan 24 horas en puertos de Balboa y Cristóbal para agilizar carga

Según la entidad, durante este período los inspectores estarán atendiendo exclusivamente las declaraciones aduaneras en los regímenes de importación, exportación y transbordo, como parte de las medidas para agilizar las operaciones portuarias.

Las autoridades precisaron que la medida no será aplicable al régimen de Tránsito Interno (TI). En este caso, únicamente se autorizarán los tránsitos internos correspondientes a vehículos rodantes dentro del horario regular laborable.

La Autoridad Nacional de Aduanas explicó que este plan busca mantener la fluidez de las operaciones logísticas en los principales puertos del país, especialmente ante el movimiento comercial que se registra en estas terminales marítimas.