Calendario de pago de servidores públicos en Panamá: fechas de marzo 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República de Panamá dieron a conocer el calendario oficial de pago de salarios para los servidores públicos correspondiente a marzo de 2026, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los funcionarios del Estado.

El cronograma incluye a trabajadores de diversas entidades públicas como el Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA), la Asamblea Nacional de Panamá, el Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente), la Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (MIDES), entre otras instituciones del sector público.

Fechas de pago de salarios – marzo 2026

11 y 26 de marzo

Recibirán su salario los trabajadores del Sistema Penal Acusatorio, del Ministerio de Educación (MEDUCA) y de la Policía Nacional de Panamá.

12 y 27 de marzo

Corresponde el pago a los funcionarios de la Asamblea Nacional, Contraloría General de la República, Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.

13 y 30 de marzo

Cobrarán sus salarios los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas.

Las autoridades recomendaron a los funcionarios verificar la fecha que les corresponde dentro del calendario oficial para organizar sus compromisos financieros durante el mes. Además, informaron que el detalle completo del cronograma del primer semestre del año puede consultarse en el documento oficial titulado “Calendario de Registro y Pago de Salario – Primer semestre 2026”, disponible en los canales institucionales del Gobierno Nacional.