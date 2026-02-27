Así trasladaron a docentes de MEDUCA hacia la comarca Ngäbe-Buglé

Docentes del Ministerio de Educación de Panamá ( MEDUCA ) vivieron una difícil jornada mientras se dirigían a sus puestos de trabajo en la escuela El Pajonal, ubicada en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Los educadores tuvieron que acampar durante toda la noche a orillas del río Grande, luego de que una fuerte crecida del afluente impidiera su traslado hacia la comunidad. La situación se agravó debido a la falta de puentes en el sector, una problemática que por años ha afectado el acceso a centros educativos en zonas apartadas del país.

Según reportes del área, los docentes aguardaron hasta que las condiciones del río permitieran continuar el recorrido, priorizando su seguridad. En muchas comunidades de difícil acceso, el traslado de maestros depende de caminos rurales, ríos o transporte improvisado, especialmente durante la temporada lluviosa.

Docentes que se dirigían a la escuela El Pajonal, en la comarca Ngäbe Buglé, acamparon toda la noche a orillas del río Grande, debido a una fuerte crecida, impidiendo su traslado y ante la falta de puentes en el sector.

Este tipo de situaciones vuelve a poner sobre la mesa las limitaciones de infraestructura que enfrentan tanto estudiantes como educadores en regiones comarcales, donde las crecidas de ríos pueden interrumpir clases o retrasar la llegada del personal docente.

Compromiso con la educación

A pesar de las dificultades, los maestros reiteraron su compromiso de llegar a las aulas y garantizar el proceso educativo en comunidades donde la escuela representa uno de los principales pilares de desarrollo.

En los últimos años, autoridades educativas han reconocido que mejorar las vías de acceso y la conectividad en áreas rurales sigue siendo uno de los retos pendientes para asegurar la continuidad de las clases en todo el país.