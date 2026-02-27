Colón celebra 174 años de fundación con festival y actividades

La ciudad de Colón conmemora este 27 de febrero 174 años de fundación, recordando su papel histórico como uno de los principales centros del comercio internacional y punto estratégico en el desarrollo del país.

La historia de la ciudad se remonta al 27 de febrero de 1852, cuando se colocó la primera piedra del primer edificio de mampostería en la Isla de Manzanillo, marcando el inicio de una urbe que con el paso de los años se consolidó como pieza clave para el intercambio comercial y la proyección de Panamá al mundo, especialmente con el desarrollo del Canal de Panamá.

Colón celebra 174 años de historia con actividades este fin de semana

Colón celebra 174 años de fundación, con una serie de actividades este fin de semana, entre ellas, el Festival Gastronómico "Sabores de Colón", que se desarrollará este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo. pic.twitter.com/Be20sx7Jeq — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2026

En el marco de esta celebración, el gobernador de la provincia, Jermaine Cumberbatch, realizó un recorrido por el centro de la ciudad junto a Michael Chen para destacar algunos de los principales atractivos históricos y turísticos de la zona.

Durante el aniversario también se destacó la importancia de impulsar el desarrollo de la provincia, con oportunidades para la juventud, mayor seguridad, generación de empleo y proyectos que beneficien tanto a la ciudad como a las áreas rurales y comarcales.

Festival Gastronómico “Sabores de Colón”

Jermaine Cumberbatch, @cumberbache, realizó un recorrido junto a @chenmapty por el centro de la ciudad de Colón, para mostrar sus principales atractivos, al celebrarse los 174 años de fundación de la provincia. pic.twitter.com/os7CeGdOND — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2026

Como parte de las actividades conmemorativas, este fin de semana se llevará a cabo el Festival Gastronómico “Sabores de Colón”, programado para el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.

El evento contará con la participación de 250 emprendedores, quienes ofrecerán platos representativos de la gastronomía panameña, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la celebración por el aniversario de la provincia.

Las autoridades locales destacaron que este tipo de actividades buscan promover la cultura, dinamizar la economía local y resaltar la identidad colonense en el marco de una fecha histórica para la región.