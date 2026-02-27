Colón Nacionales -  27 de febrero de 2026 - 09:41

Accidente en Colón: taxi provoca vuelco de camión en la avenida Randolph hacia La Cresta

Un taxi provocó un accidente en la avenida Randolph, en Colón, tras una maniobra imprudente que terminó con un camión de reparto volcado.

Accidente en Colón

Accidente en Colón

@CENTRODECOM
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una maniobra imprudente por parte del conductor de un taxi provocó un accidente vehicular en la avenida Randolph, en dirección hacia La Cresta, en la ciudad de Colón, donde un camión de reparto terminó volcado sobre la vía.

El incidente quedó captado por las cámaras del Centro de Operación Regional de Colón, lo que permitió a las autoridades observar cómo ocurrió el hecho y coordinar la respuesta de emergencia.

Contenido relacionado: Colón celebra 174 años de fundación con festival y actividades

De acuerdo con los reportes preliminares, tres personas resultaron afectadas tras el accidente. No obstante, tras la evaluación inicial en el sitio, no fue necesario trasladarlas a un centro médico.

Autoridades atendieron la emergencia tras accidente en Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027383700741079401?s=20&partner=&hide_thread=false

Al lugar acudieron unidades de tránsito, quienes levantaron el parte correspondiente para determinar las responsabilidades del hecho. Posteriormente, el camión involucrado fue removido con una grúa, debido a los daños materiales ocasionados por el vuelco, mientras se restablecía el flujo vehicular en el área.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a mantener la prudencia y respetar las normas de tránsito, especialmente en zonas donde el tráfico es constante, para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de otras personas.

En esta nota:
Seguir leyendo

China responde a Mulino por puertos de Panamá y defenderá a sus empresas

CSS inicia Cataratón 2026 en Chiriquí para beneficiar a 400 pacientes con cirugías oculares

IMHPA pronostica menos lluvias en el Caribe y más calor en marzo de 2026

Recomendadas

Más Noticias