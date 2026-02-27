Panamá Nacionales -  27 de febrero de 2026 - 11:56

IMHPA pronostica menos lluvias en el Caribe y más calor en marzo de 2026

El IMHPA informó que en marzo de 2026 habrá debilitamiento de los vientos alisios, menos lluvias en el Atlántico y aumento del calor.

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) compartió su pronóstico climático para marzo de 2026, en el que advierte sobre cambios en el comportamiento de las lluvias y un ambiente más caluroso en varias regiones del país.

De acuerdo con la entidad, se espera un debilitamiento de los vientos alisios, lo que provocará una disminución de las lluvias en la vertiente del Atlántico.

Menos lloviznas y más calor durante el mes según IMHPA

El informe también señala que durante marzo desaparecerán en gran medida las lloviznas sobre las cordilleras, mientras aumentará la entrada de brisa cálida y húmeda proveniente del Pacífico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027403570232934635?s=20&partner=&hide_thread=false

A esto se suma la presencia de bruma, condiciones que contribuirán a que el mes se perciba más caluroso de lo habitual en varias zonas del país.

Lluvias por encima de lo normal en algunas áreas

A pesar de la tendencia general, el IMHPA indicó que algunos sectores de la Comarca Ngäbe-Buglé podrían registrar lluvias por encima de lo normal.

Para el resto del territorio nacional, se prevé un comportamiento de lluvias propio del mes de marzo, dentro de los rangos climáticos habituales.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales, especialmente en regiones donde podrían registrarse variaciones en las condiciones del tiempo.

