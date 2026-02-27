Semental de programa del MIDA logra producción de 25 crías en Darién

El programa «Un Mejor Semental», que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) a través de la Dirección Nacional de Ganadería, continúa mostrando resultados positivos luego de que una inspección técnica confirmara la producción de 25 crías por parte de un solo semental asignado a una finca ubicada en la comunidad de Celodio, en Garachiné, provincia de Darién.

El ejemplar, identificado con el número 8481 y entregado en febrero de 2024, ha presentado un desempeño destacado en la finca del productor Daniel Guzmán, registrando hasta la fecha 17 machos y 8 hembras, lo que representa una tasa del 68 % de nacimientos de ejemplares machos.

Durante una visita de rutina del programa de mejoramiento genético bovino para evaluar el comportamiento del hato, Wuilberto Sanjur Sáenz, director provincial de Ganadería del MIDA en Darién, constató los resultados y destacó que estas cifras reflejan una adaptación exitosa del animal a las condiciones agroclimáticas de la región.

El funcionario señaló que los resultados responden al trabajo conjunto entre la genética del semental, el manejo técnico del productor y el acompañamiento institucional permanente.

Por su parte, el productor Daniel Guzmán, cuya finca fue seleccionada como sitio de referencia del programa, presentó los resultados que evidencian el cumplimiento riguroso del manejo reproductivo, sanitario y nutricional del ganado.

El proyecto Un Mejor Semental busca elevar la calidad genética del hato bovino, mejorar los índices reproductivos y garantizar mayor rentabilidad para los productores de la región.

Además, contempla un seguimiento técnico durante 36 meses, periodo en el cual especialistas del MIDA monitorean el comportamiento reproductivo, el registro de nacimientos y el desempeño productivo del hato.

La Dirección Provincial de Ganadería del MIDA reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo este programa tanto a nivel provincial como nacional. Autoridades del sector coinciden en que el mejoramiento genético representa una herramienta clave para el desarrollo sostenible de los productores y el progreso del sector pecuario en Darién.