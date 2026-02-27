CSS cambia fecha de pago de jubilados y pensionados: así queda el calendario

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social ( CSS ) recibirán a partir del 5 de marzo el primer pago programado, sin embargo, la entidad informó sobre un cambio en una de las fechas del calendario oficial de pagos.

De acuerdo con el calendario divulgado por la institución, el ajuste se debe a las fiestas religiosas previstas entre finales de marzo e inicios de abril, lo que motivó la modificación para evitar afectaciones en la entrega de los fondos.

Cambio en el pago de abril a jubilados y pensionados

Según el nuevo calendario, el pago correspondiente al 5 de abril será adelantado. Ahora, los jubilados y pensionados recibirán ese desembolso el miércoles 1 de abril, tanto para quienes cobran mediante depósito ACH como para quienes retiran su dinero en cheque en los centros de pago habilitados.

Este ajuste busca facilitar que los beneficiarios reciban sus ingresos con anticipación durante el período de celebraciones religiosas, cuando algunas oficinas y servicios operan con horarios especiales.

Primer pago inicia el 5 de marzo

La entidad reiteró que el primer pago del calendario se mantiene para el 5 de marzo, fecha en la que miles de jubilados y pensionados en todo el país recibirán su ingreso correspondiente.

La CSS recomienda a los beneficiarios verificar las fechas oficiales y utilizar, en la medida de lo posible, los canales electrónicos o el ACH, para agilizar el proceso de cobro y evitar filas en los centros de pago.