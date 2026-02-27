Nuevo estadio Roberto Mariano Bula será inaugurado para el Béisbol Mayor 2026

El nuevo Estadio Roberto Mariano Bula , ubicado en la provincia de Colón, muestra importantes avances en su construcción y está listo para abrir sus puertas el próximo mes de marzo, coincidiendo con el inicio del Torneo de Béisbol Mayor 2026.

Según informó el Pandeportes, la inauguración oficial está programada para el 13 de marzo, fecha en la que el equipo Correcaminos de Colón estrenará el moderno complejo deportivo ante su afición.

Colón estrenará el nuevo estadio Roberto Mariano Bula en el Béisbol Mayor 2026

La institución destacó que la obra se encuentra en su etapa final, tras varios años de construcción, y permitirá que el pueblo colonense vuelva a contar con un estadio en óptimas condiciones para disfrutar del deporte nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027420965408514237?s=20&partner=&hide_thread=false Imágenes muestran el avance del nuevo estadio Roberto Mariano Bula de Colón, que será inaugurado en marzo para el Torneo de Béisbol Mayor 2026, luego de varios años de construcción. @Pandeportes confirmó que el próximo 13 de marzo, los Correcaminos de Colón estrenarán… pic.twitter.com/HNmnfJBrHk — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2026

De acuerdo con Pandeportes, el nuevo estadio contará con instalaciones renovadas y adecuadas para recibir a jugadores, cuerpo técnico y fanáticos, lo que representa un impulso para el béisbol en la provincia y para el desarrollo deportivo en el país.

Estadio Roberto Mariano Bula será inaugurado para el Béisbol Mayor

Las imágenes recientes del proyecto muestran avances significativos en la infraestructura, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores del béisbol colonense, quienes pronto podrán volver a vivir la emoción de los partidos en casa.

La apertura del estadio también marca un momento importante para Colón, ya que este escenario deportivo ha sido históricamente uno de los principales puntos de encuentro para la comunidad y los aficionados al béisbol panameño.