Béisbol Juvenil 2026: ¿Podrá Chiriquí remontar tras el dominio de Panamá Oeste?

La Serie Final del Béisbol Juvenil 2026 llega a su tercer compromiso este viernes 27 de febrero, con un Panamá Oeste que busca sentenciar su ventaja ante un Chiriquí obligado a reaccionar.

El dominio de los "Vaqueros" en el arranque

Panamá Oeste ha demostrado una superioridad contundente en el inicio de esta etapa decisiva. Tras los dos primeros partidos disputados, el equipo del Oeste mantiene una racha perfecta de 2-0, destacando especialmente la paliza histórica propinada el pasado miércoles 25 de febrero, donde vencieron a los del Valle de la Luna con un abrumador marcador de 18 carreras por 1.

Esta victoria no solo les dio la ventaja numérica, sino que dejó una estadística de mil puntos de efectividad en partidos ganados.

Con la serie a su favor, los "Vaqueros" llegan a la altiva provincia con la moral al tope, sabiendo que están a solo dos pasos de coronarse campeones nacionales en esta categoría.

Juego 3 de la Serie Final de Béisbol Juvenil 2026

La batalla se traslada hoy al Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, donde se espera un lleno total para apoyar al equipo local a partir de las 7:00 p.m. Para este crucial tercer encuentro de la Copa Caja de Ahorros, ambos equipos han anunciado a sus lanzadores abridores para buscar la victoria:

Abdiel Castillo: Será el encargado de subir a la lomita por Panamá Oeste para intentar poner la serie 3-0.

Jaffet Flores: Tendrá la responsabilidad de defender la casa por Chiriquí y buscar el primer triunfo de su equipo en la final.

Chiriquí, que actualmente marcha con 0 victorias y 2 derrotas en la serie, necesita que su ofensiva despierte ante su fanaticada. Este partido definirá si la serie se inclina definitivamente hacia el Oeste o si los chiricanos logran encender la chispa de la remontada en su propio feudo.