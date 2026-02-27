AMP anuncia primera descarga de contenedor en el puerto de Cristóbal con operador transitorio TiL

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) informó que se completó con éxito la descarga del primer contenedor en el puerto de Cristóbal, como parte de las operaciones realizadas por el operador transitorio TiL.

AMP anuncia primera descarga de contenedor en el puerto de Cristóbal

La maniobra se llevó a cabo durante la atención del buque M/V Vivaldi, marcando un paso importante dentro de las operaciones portuarias en la provincia de Colón.

De acuerdo con la entidad, esta operación contempla un total de 454 movimientos de carga, que serán ejecutados bajo estrictos procesos de coordinación y eficiencia operativa para garantizar el manejo adecuado de cada contenedor.

Operación portuaria con coordinación logística

La AMP destacó que el inicio de estas maniobras representa un avance en la continuidad de las operaciones portuarias en el puerto de Cristóbal, considerado uno de los puntos clave para el comercio marítimo del país.

Además, subrayó que las labores se desarrollan con altos estándares de seguridad y logística, con el objetivo de mantener la eficiencia en la cadena de transporte marítimo y portuario.

Este tipo de operaciones refuerza el papel de Panamá como centro estratégico para el movimiento de carga en la región, especialmente en terminales ubicadas en el Caribe panameño.