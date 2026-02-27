Nueva Escuela República de Venezuela presenta importantes avances en su construcción

Más de 90 personas trabajan en las adecuaciones de la nueva y moderna Escuela República de Venezuela, ubicada en el corregimiento de Calidonia, la cual contará con espacios cómodos para los estudiantes, modernos equipos de seguridad para la comunidad educativa y un gimnasio ubicado en el tercer piso de la instalación.
El plantel contará con facilidades para estudiantes con movilidad reducida, áreas de seguridad aisladas para los salones de preescolar, gimnasios, laboratorios y otros espacios académicos.
Asimismo, explicaron que cerca de la escuela estará ubicado el Instituto Comercial Bolívar, el cual funcionará de forma independiente y estará equipado con todos los implementos necesarios para los estudiantes de premedia y media.
Novedosos equipos de seguridad en los planteles
El acceso a las instalaciones contará con métodos digitales de ingreso, mediante claves electrónicas, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Las cámaras de videovigilancia estarán ubicadas en puntos estratégicos del plantel y solo podrán ser monitoreadas por la dirección y el personal administrativo autorizado.
Además, fueron instalados sistemas de detección de incendios, rociadores automáticos y bombas contra incendios. En materia de seguridad, también se incorporó un sistema de alarma antirrobo que se activa cuando una persona intenta ingresar por la fuerza a través de puertas o ventanas.
Ambos centros educativos aún no están disponibles para recibir estudiantes; sin embargo, los trabajos para completar su adecuación avanzan a buen ritmo con el objetivo de reabrirlos próximamente.