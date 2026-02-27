Nueva Escuela República de Venezuela presenta importantes avances en su construcción

Más de 90 personas trabajan en las adecuaciones de la nueva y moderna Escuela República de Venezuela , ubicada en el corregimiento de Calidonia, la cual contará con espacios cómodos para los estudiantes, modernos equipos de seguridad para la comunidad educativa y un gimnasio ubicado en el tercer piso de la instalación.

De acuerdo con el personal encargado de la construcción, el centro educativo presenta un importante avance, luego de que fuera necesario rescatar el terreno e iniciar la obra desde cero.

El plantel contará con facilidades para estudiantes con movilidad reducida, áreas de seguridad aisladas para los salones de preescolar, gimnasios, laboratorios y otros espacios académicos.

Asimismo, explicaron que cerca de la escuela estará ubicado el Instituto Comercial Bolívar, el cual funcionará de forma independiente y estará equipado con todos los implementos necesarios para los estudiantes de premedia y media.

Novedosos equipos de seguridad en los planteles

El acceso a las instalaciones contará con métodos digitales de ingreso, mediante claves electrónicas, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las cámaras de videovigilancia estarán ubicadas en puntos estratégicos del plantel y solo podrán ser monitoreadas por la dirección y el personal administrativo autorizado.

Además, fueron instalados sistemas de detección de incendios, rociadores automáticos y bombas contra incendios. En materia de seguridad, también se incorporó un sistema de alarma antirrobo que se activa cuando una persona intenta ingresar por la fuerza a través de puertas o ventanas.

Ambos centros educativos aún no están disponibles para recibir estudiantes; sin embargo, los trabajos para completar su adecuación avanzan a buen ritmo con el objetivo de reabrirlos próximamente.