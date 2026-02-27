San Isidro tendrá moderno centro de citopatología para detectar cáncer cervicouterino

Panamá avanza hacia la creación del primer centro especializado en diagnóstico citopatológico de la región, con la implementación de tecnología de última generación en el Policentro de San Isidro , destinado a fortalecer la detección temprana del cáncer cervicouterino.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Salud de Panamá, que busca mejorar el diagnóstico oportuno mediante la puesta en marcha del Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica, donde se procesarán pruebas de citología cervical provenientes de todas las regiones de salud del país.

La tecnología utilizada en este centro fue desarrollada por la empresa diagnóstica Noul. Según explicó Carmen Viridiana Espinoza Ayala, gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica, el sistema permitirá realizar prediagnósticos y enviar información de forma remota a especialistas.

Nuevo centro de citopatología en San Isidro

image

De acuerdo con la experta, esta herramienta ayudará a reducir la mora quirúrgica y facilitará la detección temprana de lesiones, lo que permitirá programar evaluaciones posteriores y ofrecer tratamiento oportuno a los pacientes.

“El sistema permite contar con diagnósticos moleculares tempranos y agilizar el proceso para que los pacientes reciban atención médica a tiempo”, explicó.

Actualmente, los equipos ya se encuentran operando con pruebas de pacientes en condición crítica, y durante las primeras evaluaciones se han logrado detectar algunas lesiones, lo que marca un avance importante en la lucha contra esta enfermedad.

Centro permitirá detectar cáncer cervicouterino a tiempo

image

Uno de los aspectos más destacados de la nueva tecnología es su capacidad de identificar un parásito en una muestra que puede contener hasta 300 mil células, con resultados diagnósticos que pueden obtenerse en menos de 30 minutos.

Además, estos equipos también permiten realizar pruebas moleculares en muestras de pacientes con malaria, ampliando así su utilidad dentro del sistema de salud.

Con la incorporación de esta tecnología, el Ministerio de Salud refuerza su meta de eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública en Panamá para el año 2029.