Rehabilitan el Sistema de Riego Remigio Rojas que beneficiará a 350 productores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la inauguración de la rehabilitación del Sistema de Riego Remigio Rojas , una obra orientada a fortalecer la producción agrícola y ganadera en la provincia de Chiriquí.

El proyecto incluye importantes trabajos de mejora en la infraestructura hídrica y de acceso, entre ellos 400 metros de dragado, 52 kilómetros de limpieza de canales y la habilitación de 3 kilómetros de caminos en material selecto.

De acuerdo con las autoridades, esta rehabilitación impactará directamente a 350 productores y permitirá optimizar la producción en aproximadamente 3,500 hectáreas agrícolas y ganaderas, mejorando la disponibilidad de agua para las actividades del campo.

La obra busca impulsar el desarrollo del sector agropecuario y fortalecer la infraestructura productiva en la región, facilitando mejores condiciones para los productores y aumentando la eficiencia en el uso del recurso hídrico.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno apuesta por potenciar el campo panameño y generar más oportunidades para quienes dependen de la actividad agrícola y ganadera.

La rehabilitación del Sistema de Riego Remigio Rojas incluye 400 metros de dragado, 52 km de limpieza de canales y 3 km de caminos en material selecto.



El proyecto beneficia directamente a 350 productores y 3,500 hectáreas agrícolas y ganaderas, mejorando la disponibilidad de agua.

El Sistema de Riego Remigio Rojas es considerado clave para la producción en la zona, ya que permite asegurar el abastecimiento de agua en temporadas secas y mejorar el rendimiento de los cultivos.

La rehabilitación de esta infraestructura forma parte de las iniciativas destinadas a fortalecer el sector agropecuario en Panamá, considerado estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.