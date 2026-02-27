Rehabilitan el Sistema de Riego Remigio Rojas que beneficiará a 350 productores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la inauguración de la rehabilitación del Sistema de Riego Remigio Rojas, una obra orientada a fortalecer la producción agrícola y ganadera en la provincia de Chiriquí.
Mulino inaugura rehabilitación del Sistema de Riego Remigio Rojas que beneficiará a 350 productores
De acuerdo con las autoridades, esta rehabilitación impactará directamente a 350 productores y permitirá optimizar la producción en aproximadamente 3,500 hectáreas agrícolas y ganaderas, mejorando la disponibilidad de agua para las actividades del campo.
La obra busca impulsar el desarrollo del sector agropecuario y fortalecer la infraestructura productiva en la región, facilitando mejores condiciones para los productores y aumentando la eficiencia en el uso del recurso hídrico.
Con este tipo de proyectos, el Gobierno apuesta por potenciar el campo panameño y generar más oportunidades para quienes dependen de la actividad agrícola y ganadera.
El Sistema de Riego Remigio Rojas es considerado clave para la producción en la zona, ya que permite asegurar el abastecimiento de agua en temporadas secas y mejorar el rendimiento de los cultivos.
La rehabilitación de esta infraestructura forma parte de las iniciativas destinadas a fortalecer el sector agropecuario en Panamá, considerado estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.