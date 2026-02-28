SPI rescata a hombre varado en un jet ski en el Tramo Marino de la Cinta Costera

El Servicio de Protección Institucional ( SPI ) informó que, en horas de la tarde de ayer, un jet ski marca Sea-Doo GTI quedó varado en el Tramo Marino, en dirección al Paseo Esteban Huertas, debido a la baja marea, luego de que su conductor no se percatara de la disminución del nivel del agua.

De manera inmediata, se activaron los protocolos de respuesta para salvaguardar la vida del ciudadano, de 41 años de edad. El personal Táctico de Respuesta Prehospitalaria (paramédicos del SPI), en conjunto con unidades del SPI Comunitario, brindó los primeros auxilios y realizó la evaluación correspondiente del afectado.

La persona resultó ilesa, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

El SPI instó a la ciudadanía a verificar las condiciones marítimas y mantener las debidas medidas de precaución antes de realizar actividades acuáticas.