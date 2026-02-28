SPI rescata a hombre varado en un jet ski en el Tramo Marino de la Cinta Costera

El Servicio de Protección Institucional (SPI) informó que, en horas de la tarde de ayer, un jet ski marca Sea-Doo GTI quedó varado en el Tramo Marino, en dirección al Paseo Esteban Huertas, debido a la baja marea, luego de que su conductor no se percatara de la disminución del nivel del agua.
La persona resultó ilesa, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.
El SPI instó a la ciudadanía a verificar las condiciones marítimas y mantener las debidas medidas de precaución antes de realizar actividades acuáticas.