Carnavales 2026: SPI desplegará más de mil unidades en puntos estratégicos de Panamá

El Servicio de Protección Institucional (SPI) desplegará más de mil unidades como parte del Dispositivo de Seguridad de Carnavales 2026, con el objetivo de reforzar la vigilancia en áreas de alta concentración de público en la capital.

El anuncio fue realizado por el director del SPI, el comisionado Armando King, quien indicó que el operativo busca garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros durante las festividades.

Áreas donde estará el despliegue de seguridad del SPI

Las unidades estarán distribuidas en puntos estratégicos donde se espera gran asistencia de público, entre ellos:

Cinta Costera (tramos 1, 2 y 3)

Parque Omar

Corozal

Casco Antiguo de San Felipe

El director del SPI explicó que el dispositivo incluye acciones preventivas, operativas y de coordinación interinstitucional.

Estrategia de vigilancia y respuesta

Durante el anuncio, King destacó que el operativo busca salvaguardar la vida, integridad y bienes de los asistentes, además de mantener el orden público durante las celebraciones.

El funcionario señaló que el despliegue contará con personal capacitado y distribuido estratégicamente para garantizar una respuesta rápida ante cualquier situación.

Festival Carnavalístico será epicentro de actividades

La Cinta Costera será uno de los principales escenarios del Carnaval 2026, donde del 13 al 17 de febrero se realizará el Festival Carnavalístico, evento que incluirá presentaciones artísticas y espectáculos con participación de artistas nacionales e internacionales.

Se espera la asistencia de miles de panameños y turistas, por lo que las autoridades mantienen operativos de seguridad y logística para el desarrollo de las actividades.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

El SPI reiteró el llamado a la población a mantener el orden, respetar las normas de seguridad y colaborar con las autoridades para que las festividades se desarrollen sin incidentes.