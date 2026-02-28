Panamá Nacionales -  28 de febrero de 2026 - 13:12

Sistema de recarga del Metro de Panamá presenta fallas en las líneas 1 y 2

El Metro de Panamá indicó que la empresa Sonda se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Sistema de recarga del Metro de Panamá.

Ana Canto
El Metro de Panamá informó la mañana de este sábado que el sistema de recarga de tarjetas no se encuentra disponible temporalmente en las estaciones de las líneas 1 y 2.

La entidad indicó que la empresa Sonda se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Mientras se resuelve la incidencia, el personal en estaciones estará brindando orientación y apoyo a los usuarios para facilitar su ingreso y garantizar la continuidad del servicio.

"Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Estaremos informando oportunamente una vez el servicio haya sido restablecido", señaló la entidad.

