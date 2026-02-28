Sistema de recarga del Metro de Panamá presenta fallas en las líneas 1 y 2

Sistema de recarga del Metro de Panamá.

Por Ana Canto El Metro de Panamá informó la mañana de este sábado que el sistema de recarga de tarjetas no se encuentra disponible temporalmente en las estaciones de las líneas 1 y 2.

La entidad indicó que la empresa Sonda se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Mientras se resuelve la incidencia, el personal en estaciones estará brindando orientación y apoyo a los usuarios para facilitar su ingreso y garantizar la continuidad del servicio.

