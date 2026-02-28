Sistema de recarga del Metro de Panamá presenta fallas en las líneas 1 y 2

El Metro de Panamá informó la mañana de este sábado que el sistema de recarga de tarjetas no se encuentra disponible temporalmente en las estaciones de las líneas 1 y 2.
La entidad indicó que la empresa Sonda se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Mientras se resuelve la incidencia, el personal en estaciones estará brindando orientación y apoyo a los usuarios para facilitar su ingreso y garantizar la continuidad del servicio.
"Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Estaremos informando oportunamente una vez el servicio haya sido restablecido", señaló la entidad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027780773189648837&partner=&hide_thread=false