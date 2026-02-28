Este sábado continúa la serie final del Béisbol Juvenil 2026, en la que Panamá Oeste ha demostrado su liderazgo al ganar los últimos tres partidos. De conseguir la victoria en este cuarto encuentro, los Vaqueros podrían coronarse campeones.
Béisbol Juvenil 2026 Deportes - 28 de febrero de 2026 - 14:28
Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste busca el campeonato ante Chiriquí en el cuarto juego
Este sábado continúa la serie final del Béisbol Juvenil 2026, en el Estadio Kenny Serracín de la provincia de Chiriquí.
Béisbol Juvenil 2026: partido del sábado 28 de febrero
- Panamá Oeste vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín, a las 7:00 p.m.
Precios de la serie final del Béisbol Juvenil 2026
- General: B/. 6.00
- Jubilados y niños (6 a 11 años): B/. 3.00
- Niños (hasta 5 años): gratis
