Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  28 de febrero de 2026 - 14:28

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste busca el campeonato ante Chiriquí en el cuarto juego

Este sábado continúa la serie final del Béisbol Juvenil 2026, en el Estadio Kenny Serracín de la provincia de Chiriquí.

Equipo de Panamá Oeste en el Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Por Ana Canto

Este sábado continúa la serie final del Béisbol Juvenil 2026, en la que Panamá Oeste ha demostrado su liderazgo al ganar los últimos tres partidos. De conseguir la victoria en este cuarto encuentro, los Vaqueros podrían coronarse campeones.

Béisbol Juvenil 2026: partido del sábado 28 de febrero

  • Panamá Oeste vs. Chiriquí, Estadio Kenny Serracín, a las 7:00 p.m.

Precios de la serie final del Béisbol Juvenil 2026

  • General: B/. 6.00
  • Jubilados y niños (6 a 11 años): B/. 3.00
  • Niños (hasta 5 años): gratis
Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Oeste recibe a Chiriquí en la Final JUvenil 2026 Prensa. Fedebeis. Los Vaqueros de Panamá Oeste reciben este martes a Chiriquí desde las 8:00 p.m. en el inicio de la Serie Final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, en honor a los destacados ex jugadores Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín. Oeste venció a Metro 4 juegos a 1 y Chiriquí dominó a Coclé 4 juegos a 2, para dejar listo el escenario de cara a la final que se jugará al mejor de siete partidos. El miércoles Oeste recibe nuevamente a Chiriquí en el Mariano Rivera desde las 8:00 p.m., el jueves 26 sería día de viaje y el viernes 27 y sábado 28 se jugaría en el estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, desde las 7:00 p.m. De darse los juegos 5, 6 y 7, serían en el estadio nacional Rod Carew, los días 2, 3 y 4 de marzo, contemplando el día domingo 1 de marzo, como día de viaje o descanso"
View this post on Instagram

