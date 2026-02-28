El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 5.9 registrado a las 12:11:56 p. m. de este sábado 28 de febrero, con una profundidad de 10 kilómetros y localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro.
Bocas del Toro Nacionales - 28 de febrero de 2026 - 12:41
Sismo de magnitud 5.9 se registra en la provincia de Bocas del Toro
Al mediodía de este sábado se reportó un sismo de magnitud preliminar 5.9, localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro.