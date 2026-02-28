Sismo de magnitud 5.9 se registra en la provincia de Bocas del Toro

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, @igcpanamaup, reportó un sismo de magnitud preliminar 5.9, a las 12:11:56 p.m. de este sábado 28 de febrero, con una profundidad de 10 kilómetros y localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro. pic.twitter.com/XhWIrHWTmW