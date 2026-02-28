Bocas del Toro Nacionales -  28 de febrero de 2026 - 12:41

Sismo de magnitud 5.9 se registra en la provincia de Bocas del Toro

Al mediodía de este sábado se reportó un sismo de magnitud preliminar 5.9, localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro.

Sismo en Bocas del Toro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 5.9 registrado a las 12:11:56 p. m. de este sábado 28 de febrero, con una profundidad de 10 kilómetros y localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro.

