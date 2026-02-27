Tragedia en Panamá Oeste: tres personas mueren en menos de 24 horas por accidentes de tránsito

La provincia de Panamá Oeste enfrenta una jornada trágica tras confirmarse el fallecimiento de tres personas en hechos de tránsito distintos en menos de 24 horas. Los siniestros, que involucraron motocicletas, ocurrieron entre la madrugada y la mañana de hoy en puntos críticos de conectividad hacia la capital y el interior.

Colisión fatal en la autopista Arraiján-La Chorrera en Panamá Oeste

El primer incidente se registró a las 12:30 a.m. a la altura de TCT, antes de llegar a Hato Montaña. Según informes oficiales, una colisión por alcance entre dos motocicletas resultó en la muerte instantánea de un hombre y una mujer que viajaban en la misma dirección hacia el interior del país.

Segundo siniestro vial en el Puente Centenario

Horas más tarde, a las 10:00 a.m., se reportó una tercera víctima fatal sobre el Puente Centenario. En esta ocasión, un motorizado perdió la vida tras verse involucrado en un choque por alcance con una camioneta mientras se desplazaba en dirección a la ciudad de Panamá, generando un fuerte congestionamiento vehicular.

Agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público procedieron con el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Las autoridades de tránsito reiteran a los conductores el llamado a la prudencia y al respeto de los límites de velocidad para frenar la ola de fatalidades en las carreteras del sector oeste.