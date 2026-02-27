Regreso a clases: MiBus comparte recomendaciones para evitar congestión

La empresa MiBus informó que, ante el inicio del año escolar 2026 este lunes 2 de marzo, se proyecta un aumento significativo en la circulación vehicular en la ciudad de Panamá. Según la entidad, este periodo suele representar uno de los picos de movilidad más altos del año, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.
- Planificar las salidas con tiempo adicional, especialmente durante la primera semana de clases.
- Evaluar el uso de transporte público como alternativa para reducir la congestión.
- Respetar las paradas establecidas y la señalización vial.
- Practicar la cortesía vial, cediendo al paso los buses en paradas y reincorporaciones.
- Evitar estacionamientos indebidos que puedan afectar la circulación.
MiBus refuerza operación por regreso a clases
Como parte de la planificación anticipada para esta etapa del año, MiBus mantendrá una operación diaria de 10,555 viajes con más de mil buses en circulación, con el objetivo de garantizar estabilidad y continuidad en la prestación del servicio.