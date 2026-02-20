Panamá Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 11:57

MiBus anuncia retrasos y desvíos en Santa Librada por reparaciones urgentes del IDAAN

Los servicios de transporte de MiBus hacia y desde Santa Librada presentan demoras debido a trabajos en la vía principal frente a la escuela del sector.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó sobre retrasos significativos en sus servicios este viernes, debido a reparaciones de tuberías ejecutadas por el IDAAN a la altura de la escuela de Santa Librada.

Esta situación ha complicado el tránsito vehicular, obligando a la implementación de desvíos temporales para mantener la conectividad en esta zona de San Miguelito.

Afectación en el servicio de MiBus y desvíos temporales

Debido a los trabajos que realiza el personal del IDAAN en la vía principal, la circulación de los metrobuses se ha visto limitada, afectando directamente la frecuencia de las rutas que operan hacia y desde el sector de Santa Librada. Para mitigar el impacto, MiBus ha establecido un desvío temporal en las inmediaciones de la escuela de la comunidad, permitiendo que las unidades continúen su recorrido por rutas alternas.

El equipo técnico de la empresa se mantiene monitoreando el área en tiempo real para ajustar la operación según avance la reparación. Se advierte a los usuarios que los tiempos de espera en las paradas podrían ser mayores a los habituales mientras duren las labores de mantenimiento en la infraestructura hídrica.

Recomendaciones a los usuarios de MiBus

MiBus agradece la comprensión de los pasajeros y recomienda salir con tiempo adicional para evitar contratiempos en sus traslados. La normalización del servicio dependerá de la culminación de los trabajos del IDAAN y la posterior liberación de la vía principal para el tránsito de equipo pesado.

Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre la reactivación total de las rutas habituales a través de los canales oficiales de la empresa. Se exhorta también a los conductores particulares a tomar precauciones al transitar por el área escolar de Santa Librada para evitar una mayor congestión en los puntos de desvío.

