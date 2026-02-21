Sinaproc y Bomberos realizan simulacro de incendio en Tierras Altas, Chiriquí

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) realizaron un simulacro de incendio de masa vegetal en el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con incendios forestales o de vegetación.

Preparación por SINAPROC ante emergencias

Durante el ejercicio, las unidades participantes pusieron en práctica protocolos de actuación, movilización de equipos y estrategias de control de incendios de masa vegetal, situaciones que suelen registrarse en temporadas secas.

Este tipo de simulacros permite evaluar los tiempos de respuesta, la comunicación entre instituciones y la efectividad de las acciones de mitigación ante este tipo de incidentes.

Importancia de la prevención

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener acciones de prevención y preparación, especialmente en áreas donde pueden presentarse incendios de vegetación que afecten el ambiente, las comunidades y la producción agrícola.

Además, recordaron a la población evitar quemas no controladas y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.