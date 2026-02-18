Sismo de magnitud 5.2 se registra en Bocas del Toro

Un sismo de magnitud preliminar 5.2 se registró la madrugada de este miércoles 18 de febrero al noreste de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, generando preocupación entre residentes del sector.
Sismo en Bocas del Toro no deja daños
De igual manera, unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá realizan evaluaciones estructurales en el hospital de Changuinola para descartar posibles afectaciones y garantizar la seguridad de pacientes y personal médico.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales ante este tipo de eventos naturales, además de mantenerse atentos a los reportes emitidos por los organismos de seguridad.