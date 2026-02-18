Changuimola Nacionales -  18 de febrero de 2026 - 08:14

Sismo de magnitud 5.2 se registra en Bocas del Toro

Un sismo de magnitud preliminar 5.2 se registró cerca de Changuinola, Bocas del Toro. SINAPROC informó que no hay daños y bomberos evalúan el hospital local.

Noemí Ruíz
Un sismo de magnitud preliminar 5.2 se registró la madrugada de este miércoles 18 de febrero al noreste de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, generando preocupación entre residentes del sector.

El director del SINAPROC, Omar Smith, informó que hasta el momento no se han recibido reportes de daños o afectaciones tras el movimiento telúrico, aunque mantienen monitoreos en la zona como medida preventiva.

De igual manera, unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá realizan evaluaciones estructurales en el hospital de Changuinola para descartar posibles afectaciones y garantizar la seguridad de pacientes y personal médico.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales ante este tipo de eventos naturales, además de mantenerse atentos a los reportes emitidos por los organismos de seguridad.

