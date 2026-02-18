Investigan presunta corrupción de menores tras difusión de videos en los carnavales

El Ministerio Público informó que, tras la circulación de videos con contenido sexual difundidos a través de redes sociales, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana inició investigaciones por la presunta comisión del delito de corrupción de personas menores de edad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024220455557644517&partner=&hide_thread=false
El Ministerio Público informó que, tras la circulación de videos con contenido sexual divulgados a través de redes sociales, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana inició investigaciones por posible corrupción de personas menores de edad, explotación sexual… pic.twitter.com/uSRLyHLLYr— Telemetro Reporta (@TReporta) February 18, 2026