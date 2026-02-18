Panamá Nacionales -  18 de febrero de 2026 - 16:31

Investigan presunta corrupción de menores tras difusión de videos en los carnavales

Dentro de la indagación se contemplan posibles casos de corrupción de menores y explotación sexual comercial.

Investigan corrupción de menores en los carnavales 2026.

Investigan corrupción de menores en los carnavales 2026.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó que, tras la circulación de videos con contenido sexual difundidos a través de redes sociales, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana inició investigaciones por la presunta comisión del delito de corrupción de personas menores de edad.

Dentro de la indagación también se contemplan posibles casos de explotación sexual comercial y otros hechos registrados en distintos puntos del país durante el Carnaval.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024220455557644517&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Menores del Albergue de Tocumen reciben evaluaciones médicas y psicológicas

MiAmbiente aprehende a ciudadano tras capturar iguanas y venados en área protegida

Anuncian jornada gratuita de detección de cáncer de piel en el Parque Urracá

Recomendadas

Más Noticias