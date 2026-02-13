Panamá Entrevistas -

Exhortan a reportar las desapariciones en las primeras 24 horas de búsqueda

Sumilexy Miller, directora del Sistema Nacional de Alerta Amber Panamá, detalló que el 20% de los padres o tutores están reportando las desapariciones de los menores en las primeras 24 horas, pero existe una gran franja que está reportando después de un día y hasta varias semanas después que el niño se encuentra en situación de búsqueda. A su vez, enumeró algunas de las motivaciones que llevan a los jóvenes a evadirse de sus hogares.