Panamá podría mejorar su perfil en reunión de presidentes con Donald Trump

El sociólogo Danilo Toro evaluó que la administración el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que lo comercial y lo económico se ha convertido en un asunto de seguridad y lo geopolítico tiene connotaciones de interés comercial. Opinó que si el presidente José Raúl Mulino y la Cancillería aprovecha, la reunión convocada con el mandatario estadounidense puede derivar en un realce del perfil de neutralidad del país.