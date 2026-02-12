Empleos en Panamá 2026: empresas planean nuevas contrataciones en los próximos meses

Las perspectivas para el mercado de empleo en Panamá durante el 2026 son altamente positivas, según la encuesta de Konzerta "Balance 2025 y Expectativas 2026" realizada a especialistas de recursos humanos.

El informe destaca que el 80% de las empresas tiene previsto incorporar nuevo talento a sus equipos de trabajo en los próximos meses, mientras que un 60% de las organizaciones ya analiza realizar ajustes o aumentos salariales.

También te puede interesar: ¿Buscas empleo? MITRADEL y CCIAP publican nuevas vacantes en diversos sectores

Sectores con mayor demanda y proyecciones

El estudio muestra un moderado optimismo por parte de los expertos, quienes señalan que este primer trimestre es fundamental debido a la asignación de nuevos presupuestos y objetivos corporativos. Los perfiles más buscados para este ciclo pertenecen principalmente a las áreas comerciales, ventas, atención al cliente y tecnología.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2022013092956442940?s=20&partner=&hide_thread=false Este año 8 de cada 10 empresas tiene previsto contratar personal en Panamá, según una encuenta elaborada para @empleoskonzerta, donde los especialistas que analizan el mercado laboral se muestran optimistas. pic.twitter.com/A9wQJNlWLE — Telemetro Reporta (@TReporta) February 12, 2026

Este panorama alentador surge tras un 2025 donde el 58% de las empresas reportó resultados positivos gracias al incremento de sus ganancias y la expansión de sus operaciones.

Contenido relacionado: Gobierno impulsa proyecto de bioetanol que generaría más de 10 mil empleos

El impacto del Carnaval en la productividad

Con la llegada de las festividades del Carnaval este fin de semana, la dinámica en las oficinas panameñas experimenta cambios significativos. Los especialistas de recursos humanos indican que el 61% de las empresas ha visto un aumento en las solicitudes de vacaciones para estas fechas, e incluso un 31% reporta casos de colaboradores que han optado por renunciar para poder asistir a las fiestas.

Para mitigar estos efectos y no afectar la productividad, el 77% de las organizaciones ha implementado medidas especiales que incluyen la planificación anticipada de horarios y la organización de tareas previas al asueto.