¿Buscas empleo? MITRADEL y CCIAP publican nuevas vacantes en diversos sectores

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) habilitaron nuevas vacantes de empleos para este mes. El objetivo es conectar el talento local con el sector productivo.

Vacantes disponibles en la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio ha publicado vacantes orientadas a perfiles técnicos y de gestión logística para fortalecer las operaciones de sus empresas asociadas. Entre los puestos destacados se encuentran:

Especialista en cumplimiento.

Especialista de centro de monitoreo.

Oficial de logística (enfocado en el sector automotriz).

Estas posiciones requieren conocimientos específicos en normativas de seguridad y gestión de flujos de inventario, especialmente para el dinámico mercado de vehículos en el país. Para consultar más vacantes disponibles ingresar a panacamara.com

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021566816158687331?s=20&partner=&hide_thread=false Estas son algunas de las ofertas laborales disponibles en el portal de la Cámara de Comercio https://t.co/aKboDX3rUu pic.twitter.com/5NjcqeXfSY — Telemetro Reporta (@TReporta) February 11, 2026

Oportunidades laborales en el Mitradel

Por su parte, el MITRADEL continúa su labor de intermediación laboral ofreciendo vacantes en áreas de servicios e infraestructura. Las nuevas plazas reportadas incluyen:

Supervisor de planta externa.

Oficial de planificación.

Ayudante general de lavandería industrial.

Para consultar más vacantes disponibles por el MITRADEL ingresar a empleospanama.gob.pa

Para aplicar a estas vacantes, los interesados deben ingresar a las plataformas oficiales de ambas instituciones o acudir a las oficinas regionales con su hoja de vida actualizada, carné de salud (si aplica) y récord policivo.